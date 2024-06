La notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. A undici giorni dall’inizio di Euro2024, la nazionale italiana perde un altro difensore: dopo il forfait di Francesco Acerbi (per un riacutizzarsi dei postumi della pubalgia), anche Giorgio Scalvini non sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Nel corso del recupero della 29esima giornata di Serie A contro la Fiorentina, il centrale dei bergamaschi è stato costretto a uscire per infortunio a cinque minuti dal 90′. La diagnosi non lascia scampo al classe 2003: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e rientro previsto per il 2025.

Dal gol all’infortunio

Eppure, il pomeriggio di Giorgio Scalvini era cominciato nel migliore dei modi: il centrale, infatti, aveva trovato la sua prima rete stagionale nel corso del primo tempo. A pochi minuti dal termine della gara, nel tentativo di rincorrere un avversario, il classe 2003 si è fermato improvvisamente dopo aver sentito una fitta al ginocchio che si è girato proprio nel tentativo di bloccare il giocatore del club viola. Si era ipotizzata una distorsione: la risonanza al termine della partita però, non ha dato i risultati sperati. Scalvini, dunque, saluta l’Europeo ancor prima di cominciarlo. Nelle prossime ore, il centrale verrà sottoposto a un’ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire l’iter riabilitativo.

“Dopo la partita contro la Fiorentina – si legge nella nota – Giorgio Scalvini è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter”.

Ecco Gatti

Dopo essere già stato preallertato dal ct Luciano Spalletti – in seguito al forfait di Acerbi – , Federico Gatti raggiungerà il centro sportivo di Coverciano. Per il difensore bianconero, la convocazione a Euro2024 sembra ormai certa, soprattutto dopo il brutto infortunio di Scalvini.