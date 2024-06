Giorgia Meloni ha chiuso la campagna elettorale a Piazza del Popolo. L’obiettivo dichiarato dalla presidente del Consiglio per il suo partito, alle prossime elezione europee, è il 26%, ovvero la conferma del risultato ottenuto alle prossime elezioni politiche. Ma all’interno del partito, non è un mistero, il sogno è raggiungere la soglia ‘psicologica’ del 30%. Obiettivo possibile? “Più del 30%” risponde raggiante il ministro della Cultura Sangiuliano e il suo collega Musumeci aggiunge: “E perché fermarsi a quello”. Anche per il sottosegretario alla Salute Gemmato, il 30% “è un obiettivo possibile” e lo è anche per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Dellevedove: “Sono un indefesso ottimista, sfonderemo”. Più cauti i ministri Lollobrigida e Santanché. Per il capogruppo a Montecitorio di Fratelli d’Italia Foti “gli elettori sono coloro i quali faranno la classifica, sappiamo di aver dato, in questi 18 mesi, il massimo possibile agli italiani in termini di un governo serio e che ha mantenuto le prossime elettorali”.