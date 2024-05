Attimi di tensione in via Solari, a sud ovest di Milano. Nella serata di giovedì 30 maggio una cinquantina di persone tra presenti e residenti hanno cercato di impedire l’arresto di una donna di origine colombiana che stava danneggiando l’interno di un bar. A sua difesa sono intervenuti anche il figlio e altri due giovani i quali hanno iniziato ad aggredire verbalmente gli agenti accorsi. Con alcuni rinforzi, i poliziotti sono poi riusciti ad arrestare la 39enne e i ragazzi per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni.

Intorno alle 20.30, la donna in stato di alterazione psicofisica si è scatenata ribaltando l’Harmony Lounge Cafè. Il titolare ha avvertito le forze dell’ordine che, quando sono arrivate, hanno scatenato un’altra reazione violenta della 39enne. In quel momento, in suo supporto, si sono schierati il figlio ventenne e altri due ragazzi di 19 e 22 anni. Questi, tutti con precedenti, si sono scagliati contro i poliziotti con calci, pugni e spintoni e gli hanno rivolto frasi come: “Vi ammazziamo, pagliacci”.

Al caos si sono avvicinate circa 50 persone tra presenti e residenti che hanno cercato di fermare l’arresto della donna. Una residente che ha assistito alla scena ha chiamato poi la polizia chiedendo i rinforzi (in tutto sono servite 5 volanti in ausilio) che hanno aiutato a bloccare gli aggressori. I quattro sono così stati arrestati. Nella lotta uno degli agenti intervenuti ha riportato una contusione al polso destro ed è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli, da dove è stato dimesso con 6 giorni di prognosi.