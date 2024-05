Dopo il convincente esordio e la vittoria in tre set contro Christopher Eubanks, Jannik Sinner continua il suo percorso al Roland Garros. Oggi, mercoledì 29 maggio, il tennista italiano scende in campo per il secondo turno dello Slam parigino contro il francese Richard Gasquet. Sul campo centrale Philippe Chatrier, il loro match andrà in scena non prima delle ore 20.15. In caso di successo contro il “padrone di casa” Gasquet, nel terzo turno del Roland Garros Sinner affronterà uno tra Pavel Kotov e Stan Wawrinka.

I precedenti

Sinner e Gasquet, quest’oggi, si affronteranno per la terza volta in carriera. Nei due precedenti – che risalgono al 2023 – il tennista italiano ha avuto la meglio sia nel secondo turno degli Indian Wells (in due set) che nei campi di Halle (in tre set). Gasquet, oggi 37enne e numero 124 al mondo (ma in passato arrivato fino alla posizione numero 7), potrebbe essere alla sua ultima apparizione al Roland Garros. Un’insidia in più per Sinner, visto che tutto il pubblico di Parigi sogna l’impresa del suo beniamino mai diventato re.

Roland Garros, il percorso di Sinner e Gasquet

Jannik Sinner – Christopher Eubanks (6-3; 6-3; 6-4) – Primo turno

Richard Gasquet – Borna Ćorić (7-6; 7-6; 6-4) – Primo turno

Dove vedere il Roland Garros in tv

Le partite dell’Open di Francia di tennis saranno trasmesse, in Italia, in diretta tv sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2.