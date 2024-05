Jannik Sinner è tornato e va veloce come un treno. L’esordio dell’azzurro al Roland Garros è facile-facile: 3-0 rifilato all’americano Christopher Eubanks e secondo turno conquistato. Al rientro dopo i problemi all’anca che lo avevano costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid e saltare gli Internazionali di Roma, l’altoatesino ha dimostrato di essere in buone condizioni fisiche nelle 2 ore e una manciata di minuti che ha impiegato per piegare il 28enne, numero 46 del ranking Atp, con un limpido 6-3 6-3 6-4.

Il resto lo hanno fatto i consueti colpi di classe di Sinner che ora, nel proseguo del torneo parigino, dovrà capire qual è la condizione fisica e fino a dove potrà arrivare nel secondo Slam stagionale che potrebbe consegnargli il sorpasso a Nole Djokovic in classifica consacrandolo numero 1 al mondo. “Abbiamo lavorato tanto con il team, l’anca sta bene. Senza una squadra dietro non si possono fare queste. Non sono al 100% della forma, sto cercando di recuperare. Questo è un torneo particolare per me”, ha detto nell’intervista sul campo al termine del match.

L’azzurro ha già iniziato il torneo nella prima posizione virtuale e la possibilità di diventarlo nella classifica ufficiale dipenderà principalmente dal percorso del serbo che dovrà almeno arrivare in finale per difendere il primato. “Ci sono alcune cose sulle quali devono ancora migliorare, la mia squadra mi spinge ogni giorno. La cosa più importante è giocare a tennis, quello che mi rende davvero felice”, ha concluso. Sinner tornerà in campo mercoledì contro il francese Richard Gasquet, idolo di casa che al primo turno ha sconfitto Borna Corić.