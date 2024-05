Un commento del presidente del Senato Ignazio La Russa, all’intervento di Elena Cattaneo, ha dato vita a tensioni in Aula, così come per le successive parole di Alberto Balboni rivolte ancora a Cattaneo. Cattaneo stava illustrando un proprio emendamento quando il microfono le è stato staccato avendo finito il tempo. La Russa ha quindi detto: “Per una volta che abbiamo l’onore di poterla ascoltare, prego, ha il tempo doppio”, parole salutate da un applauso dei banchi del centrodestra e da proteste dalle opposizioni. “Non è la prima volta che intervengo” ha replicato Cattaneo. “No, no, ma era… Non era ironico, era deferente. Prego” ha detto a sua volta La Russa. Ulteriori proteste ci sono state quando Balboni, per spiegare la sua contrarietà da relatore all’emendamento Cattaneo, le si è rivolto dicendo “Forse la senatrice non lo sa, ma…”. “Finché è in vigore la Costituzione chiediamo rispetto per i senatori a vita” ha detto il capogruppo del Pd Francesco Boccia. “Questa battuta se la poteva risparmiare” ha detto Julia Unterberger, capogruppo delle Autonomie, gruppo dove siede Cattaneo. “Era un modo per giustificare il fatto che le davo il doppio del tempo, robe dell’altro mondo” ha a sua volta risposto La Russa. “L’applauso del centrodestra dimostra il contrario” ha insistito Unterberger, che ha anche dato dei “maleducati” ai senatori del centrodestra..