Incidente mortale a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Una maestra di una scuola primaria, Ninfa Indelicato, è deceduta in ospedale dopo essere stata investita da un furgone condotto da un anziano. La donna, 64 anni, stava per entrare nell’Istituto per geometri ‘V. Accardi’, che ospita alcune classi elementari, quando è stata travolta.

Le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito gravissime. La maestra è morta all’ospedale di Castelvetrano dov’era stata trasportata. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Carabinieri, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.