Malore per Guido Crosetto. Il ministro ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo ha reso noto lo stesso dicastero che ha sede a Palazzo Baracchini. Da quello che trapela l’esponente di Fdi è stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione. E’ stato dunque accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma con un’ambulanza privata. Il ricovero, necessario per sottoporre il ministro ad alcuni accertamenti, è stato deciso dopo un consulto medico. Sulle sue condizioni di salute non ci sono al momento aggiornamenti da parte della Difesa né bollettini medici dello staff dell’ospedale che lo ha preso in cura, ma da quanto trapela da fonti politiche sembra siano stati alcuni dolori al petto a preoccupare Crosetto e i ministri presenti al vertice con il presidente della Repubblica.

Il precedente – Già il 12 febbraio scorso Crosetto era stato ricoverato nello stesso ospedale romano . In quel caso il ministro si era presentato a piedi al pronto soccorso, dopo aver accusato forti dolori al petto. La coronografia a cui è stato sottoposto aveva evidenziato una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi. Si tratta di un’infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore, ma – spiegarono i medici – non si sono registrati versamenti di liquido tra la membrana, cosa che avrebbe richiesto un intervento immediato. Le analisi, inoltre, non hanno evidenziato danni cardiaci. Già in passato il ministro della Difesa aveva avuto qualche problema cardiaco, con un ricovero nel 2013. Due giorni dopo il ricovero di febbraio, Crosetto è stato dimesso. “Le condizioni di salute sono buone, è stato dimesso in condizioni di generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci. Il ricovero ha avuto un decorso regolare che gli ha permesso di continuare a lavorare”, spiegò il responsabile Cardiochirurgia centro cuore del San Carlo Giuseppe Speziale.

I messaggi di auguri – Come nel precedente di febbraio, anche questa volta al ministro sono arrivati molteplici auguri di pronta guarigione. “Caro Guido riprenditi in fretta! I deputati e amici di Fratelli d’Italia ti mandano un forte abbraccio”, scrive su X il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Esprimo vicinanza al ministro Crosetto con l’augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione”, dice il leader di Azione Carlo Calenda. “Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!”, commenta il vicepremier e ministro Matteo Salvini. “Esprimiamo i nostri sentiti auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto, recatosi in ospedale per un malore. Il nostro auspicio è di rivederlo presto in Parlamento e in tutti gli altri luoghi di dibattito politico”, scrivono in una nota Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, rispettivamente capogruppo del M5S alla Camera e al Senato. “Auguriamo al ministro Crosetto di riprendersi presto e ci aspettiamo di rivederlo di nuovo in campo quanto prima”, dice la vicecapogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli. Un messaggio di vicinanza anche dal sindacato dei professionisti militari Aspmi. “Forza signor ministro, abbiamo bisogno di lei”.