“Al governo non ci sono fascisti ma berlus-cloni. E lo stanno dimostrando”. A dirlo è stato il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commentando la riforma della giustizia dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni in relazione allo scandalo in Liguria, che ha coinvolto il presidente Giovanni Toti, finito ai domiciliari. “Il loro unico obiettivo è quello di impedire le indagini sui reati più gravi, cioè quelli di chi riesce a rubare di più, perché ha le mani nella pubblica amministrazione. Non è una riforma della giustizia quella che stanno annunciando: la separazione delle carriere non diminuirà di un nanosecondo la durata dei processi”. Invece, secondo Travaglio, “la vera sostanza è quella che è passata con un ordine del giorno per impedire che il trojan venga utilizzato in indagini come queste (quella ligure, ndr)”.

Video La7