La pioggia senza sosta allaga mezza Milano. Le forti precipitazioni cominciate martedì sera stanno mettendo in ginocchio la viabilità del capoluogo lombardo. Oltre al traffico, ci sono i pericoli per i cittadini. In Via Rainer Maria Rilke, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno tratto in salvo una disabile che è stata trasportata in ospedale. Ma la situazione a metà mattinata presenta un bilancio di 80 interventi eseguiti e 20 interventi in coda. Mentre il fiume Lambro è in continua esondazione, anche se controllata e monitorata permanente. Gli allagamenti hanno costretto anche a modifiche nel percorso di alcune linee di tram e bus.

Piena la vasca del Seveso – Questa mattina, intorno alle 6:30, è entrata in funzione la vasca contro le esondazioni del fiume Seveso, a protezione dei quartieri di Niguarda, Pratocentario e Isola di Milano. Intorno alle 16 però la vasca si è riempita. Il centro operativo comunale della Protezione civile è attivo da ieri per monitorare il livello dei fiumi e coordinare gli interventi in città dove sono al lavoro le squadre di Protezione civile e MM, anche con le idrovore, per sorvegliare la vasca e i sottopassi. Continua intanto la pioggia e il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato anche per oggi l’avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e rischio idraulico. I livelli del fiume, spiega in un post social Marco Granelli, l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, “sono aumentati con le piogge di stanotte. Ancora una volta quest’opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città”. La situazione resta monitorata. Dunque, consigliata la “massima prudenza”.

Allegamenti e disagi – Nella notte ci sono state piogge torrenziali e allagamenti. Ma ancora ci saranno rovesci e temporali a tratti molto forti, con possibilità anche di fenomeni estremi. L’assessore Granelli aggiunge: “Sono monitorati anche i sottopassi e diverse zone della città che con le intense piogge subiscono possibili allagamenti momentanei”. Finora risulta allagato il cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona sud della città. Sul posto gli agenti della polizia locale. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone che erano a bordo di un auto. A causa dell’allagamento di alcuni scambi, invece, il tram 9 è sostituito da bus fra la Stazione Centrale e via Vittorio Veneto mentre è stato risolto il problema sulla linea 2 dove, sempre per scambi allagati, la circolazione era interrotta nel lungo tratto fra piazza 6 Febbraio, nella zona di Citylife, e Duomo. Un percorso limitato invece hanno i bus 45, 66 e 88 a causa dell’allagamento di via Vittorini, alla periferia Est della città. Mentre sono rallentati i tram 19 e 33 dopo che la circolazione era stata interrotta per la caduta di un ramo sulla linea aerea.

Il Lambro esonda anche a Monza – Il parco di Monza è stato chiuso per l’esondazione del Lambro in più tratti. Tutti gli accessi sono interdetti tranne viale Cavriga, rimasto aperto solo al traffico veicolare. Lo ha reso noto il Comune. La protezione civile, intanto, sta posizionando le barriere previste dal Piano di emergenza comunale nel centro città. Sono state chiusi asili e scuole nel centro città, dopo aver trasferito bambini e alunni in Comune o in altre strutture. I piccoli dell’asilo nido “Centro” sono stati accompagnati in Municipio in Piazza Trento e Trieste, i bimbi della scuola dell’infanzia Umberto presso l’Arengario, gli alunni della scuola Primaria De Amicis sono stati traferiti al Liceo Zucchi in Piazza Trento e Trieste. Chiuse anche le scuole medie Bellani e Confalonieri, così come il Centro sportivo cittadino NEI.