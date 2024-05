Tre membri del direttivo della Curva Sud del Milan sono stati arrestati dalla polizia per un’aggressione ai danni di un cittadino romeno di 25 anni dopo il match di Serie A tra i rossoneri e il Cagliari disputato a San Siro la sera di sabato 11 maggio. I tre, di 35, 42 e 43 anni, tutti con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, sono stati arrestati dagli agenti della Digos della Questura di Milano meno di 24 ore dopo. Le modalità e il luogo dell’aggressione, Piazza Axum, avevano subito portato a concentrare le indagini negli ambienti del tifo organizzato rossonero.

Gli arrestati sono nomi di spicco della curva milanista. Uno dei tre è Alessandro Sticco, detto Shrek, vicino al capo ultras Luca Lucci. Era al suo fianco quando esattamente un anno fa gli ultras della Sud strigliarono i giocatori rossoneri, in riga a testa bassa dopo il match di La Spezia. Dello stesso giro fanno parte un altro arrestato – Alex Cologno, alias Islam Hagag – e anche Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez che secondo le ricostruzioni era tra gli ultras del Milan presenti durante la rissa alla discoteca The Club che avrebbe portato poi al pestaggio di Cristiano Iovino.

I tre arrestati sono accusati di aver aggredito il 25enne, che aveva assistito alla partita Milan-Cagliari, all’esterno di un ristorante della zona, per poi inseguirlo e colpirlo, scaraventandogli addosso addirittura alcuni tavoli della sala da pranzo. La vittima, infine, è stata ferita con alcuni colpi sferrati con un oggetto tagliente. Necessario il ricovero dell’uomo all’ospedale San Carlo, dove è stato trasportato in codice giallo e da dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Al momento risultano indagati per il reato di lesione personale grave anche altri 3 milanesi, appartenenti al tifo organizzato rossonero, ed è in corso l’attività di indagine della Digos finalizzata a individuare ulteriori responsabili.