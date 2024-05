“C’è una grande mistificazione. La mia polemica era contro Meloni“. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della cerimonia di inaugurazione di alcune strutture sportive all’interno dello stadio Collana di Napoli, ha risposto a una domanda sulla polemica con il parroco del Parco Verde a Caivano Don Patriciello: “La Meloni ha utilizzato la presentazione di un progetto istituzionale per fare una sceneggiata. Si chiama politica politicante, cialtroneria. E la mia polemica è nei confronti di questo clima. La lotta alla camorra non c’entra niente. C’entra solo la strumentalizzazione che si è fatta di artisti, cantanti e altri. La lotta alla camorra si fa con il lavoro, non con la demagogia e spaccando il Paese”.