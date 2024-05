Voleva fare ironia ma il risultato finale è quasi un insulto. Vincenzo De Luca ha messo nel mirino don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, che da anni vive sotto scorta per le sue battaglie contro la Camorra. Il motivo dell’attacco del governatore? Il fatto che il sacerdote sarebbe tra ai vip “scelti dalla Meloni per promuovere il premierato“, come ha detto De Luca venerdì pomeriggio, durante la sua consueta diretta su Facebook. “Ho visto Pupo, Iva Zannicchi e anche un prete che chiamiamo Pippo Baudo dell’area nord di Napoli con relativa frangetta“; sono le parole del presidente della Campania. Che poi chiama in causa lo slogan “Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa”: “Il prossimo sarà spezzeremo le reni all’Albania, vabbè lasciamo perdere, Edi Rama è una persona simpatica, lasciamo perdere”, ha aggiunto.

La replica del sacerdote – A provocare scalpore, però, è ovviamente la frase di De Luca su don Patriciello. Il sacerdote ha spiegato di essersi sentito “pugnalato a tradimento“dal governatore della sua Regione. “Caro Presidente, caro fratello Vincenzo De Luca, la sua ironia nei confronti di un povero prete dell’area nord di Napoli, la stessa della quale lei ebbe a dire ‘A Caivano lo Stato non c’è. Stop’ mi ha tanto addolorato. Se era questo che voleva, c’è riuscito”, dice il parroco anti Camorra. “Non mi permetto – non ne sarei capace e non credo di averne il diritto – di risponderle per le rime. A che servirebbe? Le ferite vanno lenite non procurate – continua don Patriciello – Penso, però, in piena coscienza, di non meritare le offese del tutto gratuite del presidente della mia regione. Che dirle? Alle offese e alle minacce – larvate o meno – ci sono abituato da tempo. Non a caso, da due anni vivo sotto scorta. Un conto, però, è quando arrivano dai camorristi, ben altra cosa, invece, quando a pugnalarti a tradimento è una persona come lei. Fa niente”. Il sacerdote non replica ma sottolinea come l’insulto del governatore sia un assist per i camorristi: “Offro al Signore anche questa mortificazione. Sono un prete, non dimentico mai che ‘se il chicco di grano caduto in terra non muore, la spiga non nasce’. La saluto, Presidente. Penso che da domani bulli e camorristi inizieranno a prendermi in giro gridandomi alle spalle: Sta passando Pippo Baudo. Dio benedica lei, la sua famiglia, la regione che amiamo”.

Il post della premier – Sulla vicenda interviene anche Giorgia Meloni, con un post su facebook in cui spiega come De Luca abbia dato “un segnale spaventoso“. “Padre Maurizio vive sotto scorta perché è diventato un obiettivo dei camorristi che non gradiscono la sua tenacia nell’allontanare i giovani dalla droga e dalla criminalità – aggiunge la presidente del Consiglio -. Invece di aiutare Padre Maurizio, fargli sentire il sostegno delle istituzioni, De Luca lo deride, e così facendo dà un segnale spaventoso. Voglio dire a Padre Maurizio che lo Stato c’è, al suo fianco. Che non è solo. E che gli uomini e le donne che non hanno scambiato le istituzioni per il palcoscenico di un cabaret, ma svolgono il loro compito con disciplina e onore, conoscono e riconoscono il valore dei suoi sacrifici”.

La controreplica del governatore – Alla premier ha controreplicato lo stesso De Luca. “Apprendo con animo turbato e contrito che l’on. Meloni ha trovato spaventosa una mia battuta relativa alla sua performance sul premierato, e al carattere propagandistico che l’ha caratterizzata. Sono grato e commosso per l’attenzione. Ma sono spaventato del suo spavento”, dice il governatore, senza citare don Patriciello. “Mi aspetterei – ha aggiunto – che il presidente del Consiglio, oltre che delle fanfaluche, si preoccupasse di sbloccare i nostri fondi di sviluppo e coesione bloccati da un anno, e consentisse così la realizzazione di opere e la creazione di lavoro. Consideriamo questa la risposta più efficace ai poteri criminali”.

Le reazioni: “De Luca delegittima prete anti camorra” – Anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ne ha approfittato per inviare la sua “solidarietà e vicinanza” a Patriciello, defininendo “indegne” le parole di De Luca. Al sacerdote è anche arrivata la chiamata della presidente della commissiione Antimafia, Chiara Colosimo, che gli ha manifestato vicinanza. A Patriciello sono indirizzati anche i messaggi di solidarietà del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “”È ignobile – dice – che un rappresentante delle Istituzioni insulti un uomo, un sacerdote coraggioso costretto a vivere sotto scorta, da sempre in prima linea contro la camorra e per risolvere i problemi delle persone e delle famiglie oneste del territorio”. Per Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno, “le parole di De Luca sono ignobili, e qualificano chi le ha pronunciate. Ma sono anche terribilmente preoccupanti, perché attaccando e deridendo don Patriciello De Luca ha voluto delegittimare e isolare un sacerdote in prima linea contro la Camorra e al fianco dei più deboli, che ha dedicato la propria vita a strappare alla criminalità e alla droga tanti giovani, per dare loro la speranza di un futuro”.