Al fischio finale di Atalanta-Roma a Bologna è esplosa la festa: con due giornate d’anticipo la qualificazione in Champions League per la squadra guidata in panchina da Thiago Motta è aritmeticamente certa. Per le strade sono cominciati i caroselli e piazza Maggiore si è riempita di migliaia di tifosi rossoblù in festa, che (dopo la vittoria di sabato 11 maggio sul Napoli) hanno cominciato a cantare quando la partita era in corso. La festa in piazza Maggiore canta cori per la qualificazione in Champions (“Champions League, ce ne andiamo in Champions League”), ma anche contro la Juventus (“Chi non salta juventino è”): lunedì prossimo, nella penultima giornata di campionato, la sfida con i bianconeri allo stadio Renato Dall’Ara potrebbe valere addirittura il terzo posto.