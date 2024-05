Attimi di paura per Francesco Emilio Borrelli. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e la sua scorta sono stati minacciati da un gruppo di individui mentre stava effettuando un sopralluogo a Tavernanova, tra Casalnuovo di Napoli e Pomigliano d’Arco, insieme a un giornalista per “mostrare e denunciare la situazione di inciviltà di persone che quotidianamente consumano cibi e bevande del McDonald’s“. “Ti spariamo nelle gambe” è stata la frase rivolta a Borrelli e al team, che sono stati costretti ad andarsene.

Al McDonald’s oggetto del controllo si gettano “cibo, carte, involucri, bicchieri e contenitori di plastica nel parcheggio dell’autolavaggio limitrofo al locale”. Nel corso dell’ispezione, come scritto in una nota parlamentare, “l’area parcheggio ha cominciato ad affollarsi di ragazzini e giovani” e “l’aria si è fatta tesa“. Qui sono arrivati insulti e minacce da parte di due ragazzi in scooter ricoperti da un cappuccio, che hanno cercato di allontanare Borrelli e la sua scorta: “Ti spariamo due botte nelle gambe“. Altri giovani sono poi arrivati a supporto dei compagni costringendo i minacciati, che nel frattempo avevano chiamato rinforzi, a darsi alla fuga. “Sia l’auto degli agenti che quella del giornalista Grazioli sono state però inseguite con macchine e scooter per un lungo tratto da un gruppo di soggetti il cui scopo era quello di intimidire e provocare danni“, si legge ancora nella nota.

Durante l’inseguimento gli aggressori hanno cercato di colpire e mandare fuori strada le due automobili. “È stata una serata assurda che dimostra quanto in questi luoghi occorrano più controlli e come certi ragazzini si sentano padroni di intere aree ritenendosi intoccabili“, ha dichiarato Borrelli. Il deputato di Avs però non si arrende e proseguirà con i suoi progetti: “Se pensano di avermi intimidito si sbagliano di grosso visto che ho chiesto immediatamente interventi frontali per bonificare l’area e ci tornerò a breve. Non possiamo permettere che questi delinquenti facciano vivere nel terrore gli abitanti del posto e chi vuole passare una serata di svago”.