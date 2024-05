Panico in un liceo di Reggio Calabria, dove un adolescente è stato accoltellato da un compagno di classe al termine di una lite tra i due. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli e poi ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Una volta appresa la notizia, il padre e alcuni familiari della vittima si sono precipitati all’istituto, dove hanno aggredito un professore e cercato di prendere l’aggressore.

Il litigio è avvenuto all’interno del liceo scientifico Leonardo da Vinci della città nella mattina del 3 maggio e, secondo le indiscrezioni, sarebbe scoppiato per futili motivi. La discussione è precipitata velocemente e uno dei due ragazzi ha estratto un coltello con cui ha colpito il compagno al torace e alla spalla. Le ferite hanno causato un’emorragia interna al giovane che è stato portato al Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria dove è fuori pericolo.

Sul posto, una volta ricevuta la notizia, sono accorsi il padre del ragazzo e alcuni altri familiari. L’uomo, secondo i giornali locali, ha aggredito un professore in preda alla rabbia, scatenata dal fatto che nessuno si sarebbe accorto della lite e dell’attacco armato. Sul caso indagano le forze dell’ordine, che hanno denunciato l’aggressore alla Procura dei minori.