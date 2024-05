1 /4 juventus-divise

Novità in casa Juventus. In occasione di questo finale di stagione – in cui i bianconeri si stanno giocando un posto per la prossima Champions League e la Coppa Italia (finale contro l’Atalanta) – il club, insieme allo sponsor tecnico Adidas, si è unito a una collaborazione a tre con Inbetweeners, fashion house del web 3.0 nata nel dicembre del 2021 da un’idea dell’artista Gianpiero D’Alessandro e dall’imprenditore Pasquale D’Avino. Questi “orsetti”, tra i più famosi del made in Italy, non sono nuovi a collaborazioni con marchi e personaggi pubblici del mondo sportivo e non. Nel 2022, infatti, Dolce&Gabbana avviò una speciale collezione con Inbetweeners; tra i soci, invece, spicca il nome di Sfera Ebbasta noto rapper italiano.

Con queste “esclusive” divise, i tre brand promuoveranno una nuova forma di coinvolgimento dei fan e di espressione artistica nel mondo degli NFT e della moda digitale.

Le reazioni social dei tifosi bianconeri alla nuova maglia

I tifosi però non hanno accolto e apprezzato con entusiasmo la nuova iniziativa: diverse le reazioni negative e l’invito a pensare a fare meglio in campo dopo un campionato di alti e bassi, soprattutto nel girone di ritorno. “Che brutta fine“; “stiamo scherzando…non facciamo mezzo punto e mettiamo gli orsacchiotti?”: questi sono solo alcuni dei commenti sul profilo Instagram del club bianconero.