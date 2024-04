La doppietta Ferrari in Australia ha ridato vita a un Mondiale che sembrava già scritto. La SF-24 si è dimostrata competitiva e ora nel Gp del Giappone deve provare a confermare i suoi progressi. Suzuka, casa di Honda, rappresenta un banco di prova importante anche per la Red Bull. Il vantaggio aerodinamico della RB19 potrebbe esprimersi al meglio su questa pista, favorendo il ritorno al successo di Max Verstappen.

In classifica, Charles Leclerc insegue l’olandese a sole due lunghezze di distanza, mentre Carlos Sainz è a -14. Oltre alla lotta per la vittoria, a Suzuka la Mercedes cercherà di risalire la china, mentre McLaren e Aston Martin proveranno a confermare le buone indicazioni emerse in Australia. Da segnalare il debutto di Ayumu Iwasa con la AlphaTauri al posto di Daniel Ricciardo.

Dove e quando seguire il Gran Premio

Gli appassionati della F1 in Italia dovranno puntare la sveglia all’alba: le qualifiche cominciano alle ore 8 di mattina, la gara alle ore 7. Il GP del Giappone sarà disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend di Suzuka sarà disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è invece possibile seguire in differita qualifiche e gara.

Orari TV (orario italiano)

Sky (Dirette)

Venerdì 5 aprile

Prove Libere 1: ore 4:30 – 5:30

Prove Libere 2: ore 8:00 – 9:00

Sabato 6 aprile

Prove Libere 3: ore 4:30 – 5:30

Qualifiche: ore 8:00 – 9:00

Domenica 7 aprile

Gara: 7:00

TV8 (Differite)

Sabato 6 aprile

Qualifiche: ore 14:00

Domenica 7 aprile

Gara: ore 14:00