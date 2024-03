Siamo tutti invitati al compleanno di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si appresta a compiere 50 anni e per l’occasione ha deciso di fare le cose in grande. Un simile traguardo va festeggiato a dovere, e per questo Corona annuncia sui social il party che, a sorpresa, sarà aperto anche al pubblico.

FABRIZIO CORONA FA 50 ANNI – La notizia viene data sui social dallo stesso Fabrizio con Steven Basalari, amico e proprietario del QI di Erbusco, il locale che ospiterà la festa. “Faccio 50 anni, è incredibile” spiega Corona, “non faccio mai feste e ho deciso di festeggiare con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita, quindi le più importanti d’Italia”. La location viene definita “il top del top, locale selezionato per gente di alto livello”. “Ci saranno anche Belen, Nina Moric, la mia attuale fidanzata…” avrebbe aggiunto l’ex re dei paparazzi, come riportato dal Corriere.

COME ACCEDERE ALLA FESTA DI CORONA – Ma come si svolgerà la serata? È ancora la coppia Corona-Basalari a fornire i dettagli: “Noi faremo una cena nel privè 30-40 persone sedute”, ma dopo la mezzanotte i festeggiamenti verranno allargati al resto della clientela che, alla modica cifra di 10 euro, vorrà unirsi al party. “Disponibilità di fare fotografie, video, divertirci” assicura Corona, “per me non è un lavoro che vengo pagato per fare l’ospitata, vado a divertirmi a casa del mio amico Steven. Ho intenzione di ubriacarmi con moderazione. Tanti ospiti a sorpresa ma vengo per divertirmi”.

NUOVI GUAI GIUDIZIARI – Nel frattempo l’ex paparazzo dei vip è stato citato a giudizio dalla Procura e l’8 novembre dovrà comparire davanti al giudice monocratico di Milano per rispondere di diffamazione a mezzo stampa dopo le denunce presentate dai calciatori Stephan El Shaarawy, Nicolò Casale e Nicola Zalewski. Lo scorso autunno, infatti, Corona aveva fatto i nomi di diversi atleti a suo dire coinvolti nel caso scommesse. A differenza di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, però, El Shaarawy, Casale e Zalewsky non hanno mai ricevuto un avviso di garanzia.