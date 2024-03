È morta venerdì 22 marzo Silvia Pizzi, stimata hair stylist volto noto nei corridoi di Mediaset, dove per tanti anni ha lavorato a stretto contatto con alcune delle personalità più note dell’emittente. Aveva solo 42 anni.

La notizia ha rapidamente trovato eco sui social media, dove personaggi come Gerry Scotti, Barbara D’Urso e Mara Venier hanno espresso il loro dolore e ricordato affettuosamente Silvia. Barbara D’Urso, su Instagram, ha condiviso una foto insieme e un commovente messaggio d’addio: “E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta. Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza”. Anche Gerry Scotti ha voluto rendere omaggio alla memoria di Silvia: “Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te“. Mara Venier ha aggiunto un tocco personale condividendo una foto insieme a lei, segno di un legame che va oltre il professionale.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, l’ha ricordata così: “Dolce Silvia, ti ricordo con grande affetto e fatico a trovare le parole per salutarti un’ultima volta – ha scritto in un post sui social -. Ti ho conosciuta giovanissima. E ricordo abbracci affettuosi. Estendo il nostro abbraccio a tutti i tuoi cari a cui sono vicino in questo momento di grande dolore. Mediaset ti voleva, ti vuole tanto bene. Sarai sempre nei nostri cuori”.

Anche l’intera redazione di Tgcom24 si è stretta attorno alla famiglia di Silvia e al suo compagno Marco in questo momento così difficile, mentre Alba Parietti ha scritto: “Ciao Silvia, difficile trovare le parole per dirti addio. La televisione, il nostro ambiente, è stata la tua famiglia come la mia… Eri sempre sorridente, eri casa… Mancherai a tutti, la vita è così ingiusta”. In queste ore di dolore, anche molti fan hanno voluto lasciare un pensiero per Silvia sul suo profilo Instagram, testimoniando quanto fosse amata e quanto mancherà anche a chi non ha avuto l’occasione di conoscerla o lavorare con lei.