“È stato uno choc. Sono stati due mesi terribili, per me e per tutta la mia famiglia che si è presa cura di me e a cui son grata”. Così Kate Middleton, su una panchina nel giardino di Windsor ha annunciato al mondo che ha il cancro.

“All’inizio si pensava che si trattasse di una forma non cancerosa”, ha detto la principessa del Galles riferendosi all’intervento di chirurgia addominale programmato per il quale stata ricoverata 14 giorni alla London Clinic di Londra. I test condotti successivamente all’intervento però hanno evidenziato il cancro, esattamente quanto era stato escluso da Kensington Palace nel primo comunicato stampa diffuso il 17 gennaio, rendendo quindi necessario secondo i medici, ha fatto sapere Kate, un ciclo preventivo di chemioterapia.

“Io e William – ha proseguito – abbiamo fatto tutto il possibile per gestire tutto questo privatamente e, come potete immaginare, questo ha richiesto tempo”. Ora la principessa di Galles dice di stare bene e chiede “tempo, spazio e privacy” mentre completa i trattamenti.