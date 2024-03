Il dirigente scolastico della scuola di Pioltello che aveva deciso la chiusura per la fine del Ramadan, il 10 aprile, deve tornare sui suoi passi. Lo ha deciso l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia che parla di “irregolarità” nella delibera approvata dal consiglio d’istituto. L’Usr lombardo ha chiesto al dirigente scolastico Alessandro Fanfoni di “valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell’annullamento”.

Ma a difesa della scelta della scuola si schiera l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, parlando di un “legittimo provvedimento” della scuola. Quando gli è stato spiegato che l’ufficio scolastico regionale ha rilevato irregolarità nella delibera si è limitato a osservare che “hanno i loro organismi. Se lo hanno detto, avranno i loro motivi”. Al di là di questo però, l’arcivescovo ha aggiunto che “una delle cose più importanti della vita è la religione. Non so come è il regolamento delle scuole, si sospende anche a carnevale”. Della questione, ha rimarcato, ha già parlato monsignor Severino Pagani, delegato della diocesi per la pastorale dei giovani.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, aveva avviato una verifica sul caso della scuola Iqbal Masih, nonostante la decisione fosse stata presa nel rispetto dell’autonomia scolastica che consente alle strutture di fissare tre giornate discrezionali di sospensione didattica. Dopo la decisione del consiglio d’istituto si erano innescate reazioni scandalizzate da parte di esponenti di primo piano della maggioranza di governo, dal vicepremier Matteo Salvini al capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri. Nella notte tra lunedì e martedì, inoltre a Pioltello è apparso uno striscione – subito rimosso dalle forze dell’ordine – con scritto “Scuola italiana mai musulmana, vietato chiudere!”.

Sulle posizioni di Valditara si era schierato anche Ignazio La Russa: “Mi ha spiegato che le norme prevedono che non spetti alla scuola fissare nuove vacanze. La scuola può modificare leggermente il calendario per motivi didattici, non fissando nuove regole, se no ci sarebbe la festa degli indù, di questi, di quelli – aveva sostenuto il presidente del Senato – Mi ha detto che questa norma è pacifica, credo che abbia ragione”.

Si era insomma innescato lo scenario che il dirigente scolastico Alessandro Fanfoni si era augurato che non si materializzasse, cioè una politicizzazione della decisione. “Sbbiamo classi dove negli anni scorsi in occasione della fine del Ramadan, di fatto, venivano a scuola in tre o quattro. I bambini di fede islamica sono la maggioranza e nonostante le linee guida sull’inclusione consiglino di formare classi con non più del 30% di stranieri, noi arriviamo al 43% perché questa è la nostra utenza”, aveva spiegato il preside a Ilfattoquotidiano.it sottolineando di non poter “chiudere gli occhi davanti a questi numeri e alla realtà” e sperando che “a nessuno venga in mente di politicizzare questa decisione presa dal consiglio d’istituto anticipando di un giorno l’inizio delle lezioni per garantire a tutti gli stessi diritti”.