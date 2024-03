Jannik Sinner tornerà in campo nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jiri Lehecka. Si tratta del primo confronto tra i due nei tornei maggiori, visto che l’unico precedente risale al challenger di Ostrava nel 2019. In quella occasione Sinner si impose in due set sul giovane tennista ceco. Era un altro Sinner e anche un altro Lehecka. Oggi il ceco è il numero 32 al mondo e nel primo torneo del Sunshine Double ha messo insieme un cammino da paura.

Dopo aver battuto in tre set Brandon Nakashima, ha sconfitto il numero 5 al mondo Andrey Rublev con un doppio 6-4 e regolato agevolmente l’ex top 10 Stepanos Tsitsipas rifilandosi un 6-2 6-4. Si tratta della conferma di un ottimo inizio di 2024 anche per lui, che ha conquistato il primo titolo in carriera ad Adelaide lo scorso gennaio. Nel suo palmares vanno anche i tre titoli Challenger e le Next Gen ATP Finals del 2022.

Sinner e Lehecka scenderanno in campo giovedì sera, con orario ancora da definire. Il match potrebbe anche iniziare quando ormai in Italia sarà venerdì notte. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva sui canali di Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis). Sinner-Lehecka sarà trasmessa anche in streaming sempre sulle piattaforme di Sky, cioè SkyGo e NOW.