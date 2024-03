Tutti all’assalto di Federico Cafiero de Raho. L’audizione davanti alla commissione Antimafia di Giovanni Melillo e Raffaele Cantone è diventata il pretesto per attaccare il deputato del Movimento 5 stelle. Dopo che ieri Forza Italia aveva chiesto di escludere de Raho dalle audizioni del procuratore nazionale Antimafia e dal capo dell’ufficio inquirente di Perugia, ora Italia viva chiede che il deputato svesta i panni di vicepresidente della commissione di Palazzo San Macuto per vestire quelli di audito. “Depositerò una richiesta di audizione del vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale antimafia, in merito all’inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi. So che l’audizione di un membro della stessa commissione non ha precedenti, ma a questo punto a me appare necessario farlo in questo caso. Sarà la presidente Colosimo a valutare la richiesta”, ha detto la senatrice Raffaella Paita.

Solo 24 ore fa Mauro D’Attis e Maurizio Gasparri, entrambi esponenti di Forza Italia, avevano chiesto che de Raho si astenesse dal partecipare alle sedute che riguardano l’inchiesta sui presunti accessi abusivi alle banche. Il deputato, infatti, era al vertice della procura di via Giulia quando si verificarono alcune delle condotte che la procura di Perugia contestaal finanziere Pasquale Striano e al pm Antonio Laudati, all’epoca entrambi in servizio alla procura nazionale Antimafia.

Dalla vicenda, intanto, è nata un’altra inchiesta, finita per compentenza alla procura di Roma, che gira tutta intorno al mondo del pallone. Il fascicolo è senza indagati né ipotesi di reato. Secondo il quotidiano La Verità riguarda Gabriele Gravina, presidente della Figc che i pm di Perugia considerano “vittima” di un’ipotesi di falso in atto pubblico. Reato contestato a Striano e al pm Antonio Laudati, accusati di aver attestato falsamente che la fonte di innesco dell’indagine su Gravina fossero “elementi informativi” provenienti dalla Procura di Salerno. E invece erano “informazioni ottenute da Emanuele Floridi”, che però nega questa circostanza in una nota del suo legale. È in questo filone che ha chiesto di essere ascoltato il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il suo legale, l’avvocato Gian Michele Gentile, ha spiegato che il senatore di Forza Italia vuole parlare con gli inquirenti in merito al segmento che riguarda la vendita della Salernitana Calcio. Lotito è già stato ascoltato a Perugia e dopo l’atto istruttorio “la Guardia di Finanza – spiega il legale – ha acquisito la documentazione che abbiamo messo a disposizione”. Lo stesso Lotito ha rilasciato una dichiarazione al Tg1: “Confondono strumentalmente il piano politico con dei fatti personali che non hanno nulla a che vedere”.