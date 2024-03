Primo Novak Djokovic, secondo Jannik Sinner. Oggi la classifica virtuale Atp dice che c’è un italiano al secondo posto del ranking mondiale del tennis. È una posizione ancora virtuale, perché a riscrivere ufficialmente la classifica sarà il Masters 1000 di Indian Wells in programma da mercoledì 6 marzo sul cemento californiano. Dopo l’intermezzo post Australian Open, la stagione del tennis entra definitivamente nel vivo con il “Sunshine Double“: prima Indian Wells, poi l’altro Masters 1000 di Miami, in Florida. Il sogno americano di Sinner è uscire da questa doppietta con il numero 2 stampato affianco al suo nome, completando l’operazione di sorpasso nel ranking ai danni di Carlos Alcaraz. Che poi significherebbe fare leggermente meglio di un anno fa, quando l’azzurro a Indian Wells uscì in semifinale proprio contro Alcaraz e a Miami perse la finale contro Daniil Medvedev.

Adesso Sinner si trova virtualmente davanti ad Alcaraz di 105 punti. Lo spagnolo infatti perderà i mille punti della vittoria ad Indian Wells 2023, mentre all’italiano scadranno i 360 punti della semifinale. L’Atp aggiornerà la classifica al termine del torneo, il prossimo 18 marzo: al di là delle varie combinazioni, a Sinner basterà fare lo stesso risultato o meglio di Alcaraz per ritrovarsi ufficialmente davanti in classifica. Anche se un torneo fallimentare di entrambi potrebbe portare il russo Medvedev al numero 2 del mondo. Ma è chiaro che l’obiettivo del vincitore degli Australian Open non è gufare il suo giovane rivale spagnolo, bensì arrivare nuovamente in fondo a Indian Wells. E magari confrontarsi un’altra volta con Djokovic, che un anno fa non prese parte al Sunshine Double e per questo è certo – salvo scenari clamoroso – di confermarsi numero 1 al mondo almeno fino all’inizio della stagione sulla terra rossa.

Fin qui il 2024 di Sinner è stato perfetto: 12 partite, zero sconfitte. Due tornei vinti su due giocati (lo Slam australiano e l’Atp 500 di Rotterdam), appena 4 set persi su 35 disputati. Numeri mostruosi. Giustamente, l’azzurro ha ridotto al minimo la partecipazione ai tornei dopo il trionfo di Melbourne: non per riposare, bensì per preparare al meglio un tour de force che comincia ora dalla California e che di fatto si concluderà ad agosto con le Olimpiadi di Parigi. In mezzo, poche altre occasioni per tirare il fiato. Un possibile infortunio è sempre dietro l’angolo (un anno fa Sinner si fermò a Barcellona), ma una preparazione adeguata riduce le percentuali di rischio.

Dopo la vittoria a Rotterdam, l’azzurro si è preso altre due settimane di allenamento. Al suo esordio a Indian Wells, il timore principale potrebbe essere un po’ di ruggine da scrollarsi di dosso. Anche se la superficie resta il cemento, dove da ottobre è il tennista più forte di tutti. Ecco, Sinner dovrà mettere in conto pure che prima o poi arriverà nuovamente il momento di una sconfitta. Non può e non potrà vincere sempre. Al momento però si presenta in California da favorito al fianco di Djokovic, che torna a Indian Wells dopo 5 anni. Alcaraz deve ancora riprendersi al 100% dell’infortunio alla caviglia, mentre Medvedev non è parso ancora al meglio a Dubai, dove è uscito in semifinale. È l’occasione per fare anche degli Usa la nuova terra di conquista.

Calendario e orari

Il via al torneo di Indian Wells 2024 è fissato per mercoledì 6 marzo, con l’inizio dei primi turni. Da lunedì 11 marzo il Masters 1000 entra nel vivo, con gli ottavi di finale. I quarti sono in programma giovedì 14 marzo. Poi venerdì le semifinali femminili e sabato quelle maschile. Domenica 17 marzo le due finali. Il programma comincerà ogni giorno alle 20 ora italiana: tra la Coachella Valley (dove si giocano gli Indian Wells) e l’Italia ci sono infatti nove ore di fuso orario. Per seguire Sinner e gli altri azzurri quindi gli appassionati italiani sono costretti alle ore piccole.

Tabellone

Il tabellone di Indian Wells 2024 viene sorteggiato lunedì 4 marzo alle ore 15 locali, la mezzanotte italiana della notte tra lunedì e martedì. Nel tabellone maschile sono presenti tutti i grandi del tennis: Djokovic, Alcaraz, Sinner e Medvedev, i primi quattro al mondo, ma anche Rublev, Zverev, Rune, Hurkacz, Fritz, Tsitsipas, De Minaur e Ruud. Senza dimenticare il ritorno di Rafa Nadal e la presenza di Andy Murray. Oltre a Sinner, l’altro azzurro testa di serie è Lorenzo Musetti (numero 27). Nel tabellone femminile è presente anche Jasmine Paolini, fresca vincitrice del Wta1000 di Dubai.

Dove vederlo in tv

In Italia tutto il Masters 1000 di Indian Wells 2024 viene trasmesso in diretta da Sky Sport e da NOW Tv. Solo gli abbonati alla pay-tv satellitare e alla piattaforma streaming possono quindi guardare live i match di Sinner e colleghi.