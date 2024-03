“La verità è che forse l’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita“, ha rivelato Clio Zammatteo, conosciuta sui social come ClioMakeUp. La creator si è sfogata tramite delle storie pubblicate su Instagram – piattaforma in cui conta 3.5 milioni di followers – nelle quali ha confidato ai propri followers le difficoltà che sta affrontando da alcuni mesi a questa parte: “Sto passando un periodo di mer*a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo”, ha detto l’imprenditrice che, negli anni, è stata una forte sostenitrice della body positivity, andando ‘contro’ all’uso massiccio di filtri alle foto.

“Sono cose molto personali però vi ringrazio perché senza sapere di cosa si tratta mi state mandando una grande carica positiva che è quella di cui in questo momento ho più bisogno – ha proseguito -. Grazie perché mi ricordate che questi sono momenti della vita e passeranno”, ha concluso Clio che, già qualche anno fa, si era sfogata per delle dinamiche che non le andavano particolarmente a genio: “Devo combattere per raccontare il prodotto, faccio fatica perché dall’altra parte c’è chi ha modi di comunicare che vanno in contrapposizione con me. Se lo avessi saputo nel 2008, non avrei nemmeno cominciato. Sono un’imprenditrice che sente questo peso, quello di essere una leader che deve combattere per le persone che lavorano con lei, persone che mi vedono fragile e impaurita dal mondo fuori”, aveva detto.