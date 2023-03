“Ho paura, la vita è veramente una mer*a. Non voglio essere l’imprenditrice più figa e ricca d’Italia, non me ne frega niente”. Clio MakeUp non trattiene le lacrime mentre si lascia andare ad un lungo e duro sfogo in cui tira le somme del suo percorso professionale, mettendo in luce come il suo lavoro di beauty influencer sia cambiato (in peggio) negli ultimi anni. Oltre 12 minuti di video pubblicati su Instagram in cui parla guardando dritto in camera e si mette a nudo e ammette che “se nel 2008 avessi saputo che sarebbe stato così non avrei mai iniziato questo percorso”. Quindi ripercorre le tappe della sua storia, sottolineando come nel 2017 abbia fondato il suo brand “con i miei soldi, messi da parte come influencer senza chiedere aiuto a nessuno”, per arrivare fino ad oggi e al momento buio che sta vivendo: “Faccio fatica a combattere queste battaglie ma ho paura. Ho paura perché la vita è una me*** e ogni giorno abbiamo sfide e battaglie da combattere e non ho voglia di combattere battaglie che io ritengo inutili”.

Quindi la 40enne veneta spiega: “Non voglio massacrare le cose degli altri per innalzare me stessa. Non voglio essere l’imprenditrice numero uno in Italia, la più fi*a, la meglio vestita, quella più ricca – incalza la 40enne veneta riferendosi alla spietata competizione tra influencer sui social -. Non me ne frega niente. Voglio solo parlare alla mia community che ogni giorno combatte per fare la propria vita e che vuole dei prodotti onesti. E invece no, devo combattere per raccontare il prodotto, faccio fatica perché dall’altra parte c’è chi ha modi di comunicare che vanno in contrapposizione con me. Se lo avessi saputo nel 2008, non avrei nemmeno cominciato. Sono un’imprenditrice che sente questo peso, quello di essere una leader che deve combattere per le persone che lavorano con lei, persone che mi vedono fragile e impaurita dal mondo fuori. Negli anni non ho mai fatto confronti perché ho il mio percorso e vorrei andare avanti, fare le cose che mi fanno stare bene. Buttarmi nella bolgia dei combattimenti non mi fa stare bene. Il modo di fare comunicazione oggi è cambiato. La gente ha paura di dire la verità. Non parlo più dei prodotti che non mi piacciono perché ho paura. Gli altri ne parlano perché hanno paura delle conseguenze, di deludere brand, di tagliarsi fuori dai contratti. Non è quello che voglio fare io. Non voglio scendere a compromessi. A scuola ero una capra ma il c*** non l’ho mai leccato a nessuno. Oggi il mondo del web è pieno di leccac***”.

Da un lato – prosegue Clio MakeUp – “sento il peso del dovere di essere leader”, ma dall’altro ammette: “Non sono una persona che ama il confronto, di base (mi sento) semplice e genuina, spero di portare la bellezza in modo delicato, con piccoli passetti”. Ecco perché ha deciso che “voglio lasciare fuori tutta la tossicità che c’è e spero di trovare un modo di parlare senza che le mie parole vengono raggirate. Io non voglio lavorare così, non voglio scendere a compromessi”, conclude.