È uscita di scena da “Mare Fuori 4”, la sua Crazy J viene bollata come “un fallimento”, ma al Festival di Sanremo 2024 non è passata inosservata con la sua “Diamanti Grezzi”. Clara è ospite al talk FqLife giovedì 7 marzo alle 15 con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’appuntamento è su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine. La cantante e attrice presenterà anche il suo album d’esordio “Primo”.

“Mi sono sempre detta che secondo me ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. – ha detto Clara – Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho voluto racchiudere i miei sentimenti all’interno di un racconto, una sorta di carta d’identità della mia vita fino a qui”.