“Chiamale emozioni”, così Belen Rodriguez in una della lunga serie di Instagram stories da lei pubblicate. Il motivo di tanta felicità l’ha spiegato lei stessa a corredo di un video condiviso coi propri followers mentre applica una maschera al viso e fa un “massaggio drenante prima di tornare sul set dopo un anno“. Il tormentato periodo in ambito sentimentale sembra essere accantonato per la showgirl che, dopo la rottura con Elio Lorenzoni (e la presunta frequentazione con il cestista Bruno Cerella), si mostra contenta sui social. Belen, dalle foto e dai cortometraggi postati, pare essere ripartita più carica che mai, pronta a riprendersi spazio nel mondo dello spettacolo.

Anche se momentaneamente non si è al corrente dei progetti della showgirl, i fan sono rimasti entusiasti nel rivedere Rodriguez ballare, sorridere. Nelle ultime ore, l’argentina ha postato tre immagini di fiori. Si passa da uno scatto sfocato, fino ad arrivare a quello nitido: “Nasce sempre un fiore“, si legge nella descrizione del contenuto. “Queste immagini ti rappresentano… un fiore per quanto può essere mosso o sfocato rimarrà sempre bello e sbocciato, e tu per quanto puoi cadere, ferirti e sanguinare rimarrai sempre alzata, viva e bellissima”, ha commentato un’utente, mostrando vicinanza alla conduttrice.