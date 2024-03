Lasciare il marito al ricevimento del proprio matrimonio? Tutto è possibile, per citare il programma di Stefano De Martino su Rai 2. Ed è proprio quel che è successo a una sposina che, dopo aver pronunciato il “sì” sarebbe corsa via senza riuscire nemmeno a cambiarsi pur di non perdere lo spettacolo teatrale del suo idolo, De Martino appunto.

La vicenda ha avuto luogo a San Severo, in provincia di Foggia, dove lo showman ha portato in scena il suo spettacolo Meglio stasera. Notando in platea una donna vestita con l’abito nuziale le si è avvicinato chiedendo il perché di quell’outfit. Rosalba, questo il suo nome, avrebbe risposto che pur di essere presente alla serata avrebbe anticipato l’orario del matrimonio e del ricevimento.

“Ti va di venire a fare un giro? Tanto tuo marito è a casa, è geloso?” ha domandato De Martino alla fan, che gli ha risposto: “Peggio per lui“. Incredulo il conduttore: “Ma come? Ma tuo marito è grosso di stazza? Che fa?”, “Il poliziotto” ha replicato lei.

Dopo un giro a braccetto con la sposa, Stefano De Martino l’ha invitata sul palco per farsi raccontare qualche dettaglio in più: “Ma avete fatto il pranzo oggi? Questa è una grande prova d’amore… Neanche il taglio della torta? Pensa quanto mi vuole bene tuo marito” ha commentato stupito lo showman.