Sonia Bruganelli è stata rapinata del suo Rolex ieri, venerdì 1 marzo, in via della Farnesina a Roma. Lo riporta Il Messaggero che spiega come Bruganelli fosse alla guida della propria auto a pochi metri da casa quando uno scooter con due persone in sella le si è accostato e in men che non si dica il passeggero le ha strappato l’orologio dal polso.

“La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male” ha commentato l‘ex moglie di Paolo Bonolis, che proprio con lui sarebbe andata subito a sporgere denuncia. Probabilmente, scrive la testata, i rapinatori stavano seguendo da tempo la loro vittima. Ora a indagare sono i carabinieri intervenuti dopo la chiamata al 112. Non si esclude l’ipotesi che si tratti della stessa banda che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi colpi tra Ponte Milvio, piazza Verdi e Porta Pinciana.