La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni non è stata un fulmine a ciel sereno. O almeno questo è quel che sostiene il settimanale Oggi, che nel numero in edicola il 29 febbraio ricostruisce la situazione servendosi di fonti vicine al rapper e all’influencer. Tutto sarebber iniziato dopo lo scandalo del pandoro, quando il rapper avrebbe chiesto il licenziamento di Fabio Maria Damato, il braccio destro della moglie, anch’egli indagato. Poi una serie di indizi: lei che si mostra senza fede e rimuove il marito dalla foto profilo su Instagram, il viaggio di Fedez a Miami con l’assistente Eleonora (“Dovevo prendere una boccata d’aria”, avrebbe confidato agli amici). E ancora la cena di San Valentino da Cracco, quando in realtà la coppia sarebbe separata da qualche mese, con lui che dorme al piano di sotto e lei di sopra con i figli.

Una fonte vicina all’imprenditrice assicura che Chiara inizia a pensare a una exit strategy “per distogliere l’attenzione dai guai giudiziari”. Due le vie perseguibili: “annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia”. Opta per la seconda, ma – si legge sul settimanale – “perché la sua immagine non subisca altri scossoni, la ‘responsabilità’ deve ricadere su Fedez, colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia. Avrebbe, è l’accusa, fornito un aiuto discutibile: prima una difesa sgangherata (con l’attacco ai giornali che, anziché dei femminicidi, si occupano di pandori), poi un progressivo allontanamento. Fino all’autogol del podcast Muschio selvaggio […]”.

Infine, come già era emerso nei giorni scorsi, pare che non sia stato il rapper a lasciare casa, ma sarebbe stata Chiara a mandarlo via. “A un amico ha scritto: ‘Sono sotto un treno‘” conclude la rivista.