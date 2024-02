Da quando, nelle scorse ore, Dagospia ha dato la notizia della presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez cresce la curiosità circa gli aspetti e i dettagli più privati della coppia che finora non erano stati oggetto di grande attenzione. Come il profilo di Eleonora Sesana, l’assistente personale che da qualche tempo segue il rapper nelle sue attività professionali e private, dagli impegni pubblici fino a quelli con i figli.

Eleonora ha seguito il suo assistito anche nel recente viaggio di lavoro a Miami. In più di un’occasione l’artista ha cercato di riprenderla sui social, ma lei si è dimostrata sempre piuttosto riluttante all’idea di apparire in video. Come risulta dal suo profilo Linkedin, Sesana ha conseguito una laurea triennale all’Università degli studi dell’Insubria nel 2012 in Scienze del turismo e nel 2014 la specialistica in Turismo, territorio e sviluppo locale all’Università Bicocca Di Milano. Tra il 2016 e il 2017 ha frequentato il Master comunicazione e media digitali presso Il Sole 24 ORE Business School.

Quindi è stata la volta delle esperienze professionali prima come personal assistant presso Natasha Slater Studio e poi, dal 2018, come Celebrities Specialist da Dolce & Gabbana. In seguito ha iniziato a lavorare per Fedez, anche se non si sa con esattezza da quando. Il suo profilo Instagram risulta chiuso, dunque accessibile solo a chi la conosce davvero. Eleonora Sesana, malgrado non ami apparire sui social del rapper, è stata presente con una breve apparizione nella serie The Ferragnez, la serie tv incentrata sulla vita della (ex?) coppia più seguita del Bel Paese.