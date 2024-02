È bastata una foto di Chiara Ferragni perché si tornasse a parlare di crisi con Fedez. L’influencer si è mostrata sui social senza gli anelli simbolo dell’amore con il rapper, e così c’è chi avanza l’ipotesi che la crisi tra i due sia conclamata. D’altronde non è un mistero che da un anno la coppia sta attraversando momenti delicati: l’affair Sanremo 2023, poi il Pandoro gate e nelle ultime settimane la guerra tra Fedez e il Codacons.

Come se non bastasse da diverso tempo i due non si mostrano più insieme sui social, eccezion fatta per una cena di San Valentino: lei è spesso con mamma e sorelle, lui con i suoi genitori o da solo. Ora le foto senza anelli che aumentano i dubbi. Riusciranno i Ferragnez a venir fuori da questa fase così complicata?