56 anni di carriera, 22 milioni di dischi venduti e il successo dell’ultimo inedito “Ma non tutta la vita” che sta scalando la classifica di Spotify. Un grande ritorno quello dei Ricchi e Poveri all’ultimo Festival di Sanremo 2024. Angela Brambati e Angelo Sotgiu saranno ospiti del talk FQLife, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, venerdì 1 marzo dalle ore 15:30 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.

“Questa canzone è un invito a non rinviare – afferma il duo – a lanciarsi per perseguire ciò che si desidera non solo nella sfera affettiva, nel rapporto di coppia, ma in generale nelle cose che ci appassionano”.