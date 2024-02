Si è spento all’età di 45 anni Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, cugina del principe William e di Harry. A comunicarne la scomparsa è un comunicato di Buckingham Palace. Kingston è stato trovato senza vita nella sua casa nel Gloucestershire.

Re Carlo e Regina Camilla hanno inviato i loro “più sentiti pensieri e preghiere” alla famiglia. Un comunicato di Lady Gabriella lo ricorda come “un uomo eccezionale che ha illuminato la vita di tutti coloro che lo conoscevano“, evidenziando il “grande choc per tutta la famiglia”, come riporta la BBC. L’improvvisa scomparsa ha innescato la decisione di avviare un’inchiesta

Kingston, figura notevole nel settore del private equity, e Lady Gabriella si erano sposati nel 2019 alla Cappella di San Giorgio a Windsor. Lascia un vuoto non solo nella vita di Lady Gabriella, affermata professionista nel mondo dell’arte e della letteratura, ma anche nell’intera Royal Family, che si stringe attorno alla sua memoria.

La polizia del Gloucestershire ha confermato che la morte non è sospetta e che verrà preparato un fascicolo per il coroner.

Lady Gabriella è la figlia del Principe e della Principessa Michael di Kent. Il Principe Michael è nipote del Re Giorgio V e cugino di primo grado della compianta Regina Elisabetta II.