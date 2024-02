Annalisa ha messo la parola ‘fine’ alle diatribe che l’hanno coinvolta assieme a Michele Morrone dopo la sfilata di Dolce & Gabbana a cui è stata invitata durante Milano Fashion Week. Così, ospite a Viva Rai2!, Fiorello, commentando il video divenuto virale sui social, ha chiesto alla cantante se fosse rimasta infastidita dal poco spazio a disposizione in prima fila: “C’è un’immagine di te seduta tra Morrone, il super top modello, e un altro tutto impellicciato che stavano con le gambe aperte”, ha domandato lo showman siciliano alla terza classificata dell’ultimo Festival di Sanremo. “In realtà, Michele Morrone è stato molto gentile – ha risposto Annalisa – Mi ha fatto spazio per quanto poteva perché la stazza c’era. È stato molto gentile. Era più che altro la pelliccia dall’altra parte che mi entrava negli occhi. Chi era il pelliccione? Io andrei oltre”, ha spiegato.

L’identità dell’individuo alla sua destra, non rivelata dall’artista, è stata identificata come Alton Mason, modello ventiseienne e amico intimo di Naomi Campbell, noto per la sua presenza in numerose sfilate per il marchio Made in Italy. Mason, indossando un voluminoso cappotto di pelliccia, ha involontariamente contribuito alla situazione di disagio vissuta da Annalisa, che ha tuttavia scelto di non soffermarsi ulteriormente sull’incidente, preferendo evidenziare la cortesia ricevuta da Morrone. Il breve video è andato prestissimo virale sui social e, nei commenti, in molti hanno gridato alla scandalo. A spegnere (o quantomeno placare) l’indignazione sul web ci ha pensata la diretta interessata, Annalisa.