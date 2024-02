“Poi devi stare a quello che dici nella canzoni, alle foto che posti ai video che fai se no ti bloccano. L’arte è da buttare non c’è più libera espressione”, così Salmo poche ore fa mentre si lamentava delle regole stringenti delle piattaforme streaming. Parole che, in qualche modo, hanno preceduto un altro “incidente” digitale. Enrico Nigiotti è rimasto di stucco quando ha scoperto che, dopo tre mesi, il video del suo ultimo singolo “ninnananna”, dedicato ai suoi due gemelli Duccio e Maso, è stato rimosso.

La clip raccoglieva un insieme di filmati amatoriali di repertorio con protagonisti il cantautore e la sua compagna Giulia Diana da bambini, oltre che i figli neonati. Pare che a causare la rimozione del video sia stata proprio la scena del primo bagnetto dello stesso Nigiotti: “Ci sono 5 secondi di video del mio primo bagnetto… – ha spiegato il cantautore sui social – pare che in questi 5 secondi ci sia un frame del mio pisellino sott’acqua. Per quanto io sia totalmente d’accordo con le policy che vietano di mostrare le parti intime dei minori (mai avrei permesso che si vedessero i miei figli nudi), né io né nessuno altro aveva mai fatto caso al fatto che in questa scena si vedessero le mie parti intime, ma a quanto pare la cosa va contro le linee guida”. Al momento la casa discografica Capital Records sta cercando di risolvere il “problema tecnico” per ripristinare il video.