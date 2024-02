“Il mio corpo l’ho odiato per anni. Ci sono stati giorni in cui mi guardavo allo specchio e non mi piacevo. Colpa della cultura della perfezione dei social, che ha creato scompiglio nelle menti dei ragazzi della mia generazione”. A parlare è Clara, già idolo dei più giovani grazie alla serie Mare fuori e ora nota anche al grande pubblico dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo.

Intervistata da Il Messaggero la cantante spiega il difficile rapporto che ha avuto in passato con la propria immagine: “A 4 anni cominciai a portare gli occhiali da vista. Poi dovetti mettere pure l’apparecchio. Mi guardavo, piangevo e urlavo”. E a proposito di occhiali, quando li ha indossati sul palco dell’Ariston ha suscitato l’attenzione di una parte di pubblico e sul web è divenuta oggetto di un meme di cattivo gusto poi eliminato. L’artista spiega in merito: “So che circolava anche un meme dove sotto alla mia faccia qualcuno aveva incollato una scritta un po’ così (il logo di un sito porno, ndr). Fortunatamente l’hanno rimosso. Cose del genere non sono piacevoli. Alcune ragazze, invece, mi hanno ringraziato per aver normalizzato gli occhiali da vista […]”.