A VivaRai2! si sorride e ci si informa. Accade ogni mattina con il commento delle notizie del giorno fatto da Fiorello con i compari Biggio e Casciari. E oggi 27 febbraio non poteva mancare qualche battuta sulle Elezioni Regionali in Sardegna dove il Movimento 5 Stelle ha ottenuto una vittoria significativa con Alessandra Todde: “Due lauree, quattro lingue… ma appartiene davvero al M5S? Sembra che abbia guadagnato un altro titolo accademico proprio durante lo spoglio!”. E sul centrodestra sconfitto lo showman ha aggiunto: “Un vero schiaffo al governo. Prima dichiarazione della Meloni: un disastro, sembrava di stare a Una voce per San Marino.. Una voce per la Sardegna!”. In merito all’alta tensione tra i partiti, la battuta: “Questo titolo sembra un romanzo Ottocentesco, tipo Orgosolo e Pregiudizio”, “Tradimenti e veleni: Fdl accusa la Lega, la Lega accusa Fdl, Meloni accusa Salvini e Salvini accusa il Terzo Mandato”. Infine, Fiorello ironizza sulle dichiarazioni del generale Vannacci, schierato con il centrodestra, che in modo provocatorio aveva menzionato un’invasione di Arbatax: “Ma lui non ce l’ha con nessuno. È indagato per truffe e peculato. Ora si candida perché senza almeno un’indagine in corso non ti votano”