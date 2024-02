Provocatori, eccessivi, catalizzatori di fotocamere, ma soprattutto critiche e polemiche. Bianca Censori e Kanye West nella bufera. Ancora una volta. A Milano per la settimana della moda, la coppia ha assistito alle passerelle di Marni, che venerdì 23 febbraio ha presentato la nuova collezione. Un’apparizione che ha suscitato l’indignazione di molti, in particolare per il look della ventinovenne australiana, le cui foto hanno fatto il giro del web. Sempre più audace, spinta, estrema. Questa volta Censori, amante del trend “no pants”, ha sfoggiato un body di pelle nera scoperto sui fianchi e sulle gambe, geometrico (praticamente un triangolo), minimale, abbinandolo a degli stivali rosa a punta alti fino al ginocchio, con il tacco.

Sembra quasi che, a spingersi al limite del pornografico, lei e Ye ci abbiano preso gusto. La collezione di episodi in cui sono finiti sui giornali e sulla bocca della gente per i loro atteggiamenti e abiti sopra le righe è pressoché infinita. A settembre 2023 sono stati banditi da una società di motoscafi, a Venezia, per atti osceni a bordo (e quindi in luogo pubblico) e, in generale, West ama pubblicare sui propri profili social foto estremamente sensuali della compagna. Nude look, modelli d’abito stringati (si vede in una foto nella quale cucina) e molto piccoli indossati senza intimo, come nel caso di un party organizzato a seguito del Super Bowl. Da quando è impegnata con West, Censori ha estremizzato il suo modo di vestire, non solo davanti alle telecamere. E il rapper – notizia che alcuni mesi fa ha fatto molto discutere – le avrebbe imposto anche alcune regole da rispettare: come parlare, cosa mangiare. E più di tutto, cosa indossare, vestiti o accessori.

Quasi una bambolina per giochi sessuali, ampiamente controllata. Stile forte, aggressivo, scandaloso. Come quando è stata fotografata a Milano, in via Montenapoleone, con un paio di leggings color carne e solo un cuscino viola a coprirle il seno. La questione è divisiva e, sui social, il dibattito divampa ormai da mesi. Intanto, con il passare del tempo la moda cambia. E ci si chiede sempre più fino a dove sia possibile spingersi senza sfociare nell’eccessivo. E annientare il senso per il pudore e per l’eleganza.