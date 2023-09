Kanye West non è più ospite gradito di Venezia Turismo Motoscafi. Lo fa sapere la società di noleggio al Daily Mail, dopo le foto che ritraevano il rapper con i pantaloni abbassati pochi giorni fa sul motoscafo in compagnia della “moglie” Bianca Censori. Scatta quindi il bando per l’artista dalle barche di Venezia Turismo Motoscafi, che si è detta “completamente all’oscuro” di quanto stava avvenendo a bordo: “Il capitano stava guardando il traffico e non ha visto quelle oscenità. Se se ne fosse accorto, li avrebbe immediatamente fatti scendere e segnalati alle autorità – ha dichiarato l’azienda in una nota -. Inoltre, sul water taxi c’era una terza persona che accompagnava il signore e la signora West che ostruiva la vista del capitano sul retro”. La società di noleggio prende fermamente le distanze dagli atti espliciti della coppia: “Ci dissociamo completamente da quelle azioni e da quei comportamenti. Il signor West e la moglie sicuramente non saranno più i benvenuti sulle nostre barche”. I due, tra l’altro, rischiano anche una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Pare che le foto siano state acquisite dalla polizia locale di Venezia e se venisse accertato che erano impegnati in effusioni sessuali potrebbero ricevere una multa.