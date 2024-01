Non solo il divieto di parlare e l’obbligo di mangiare solo alcuni alimenti: a quanto pare Kanye West avrebbe proibito alla moglie Bianca Censori di usare i social network. Il motivo? Proteggerla dai commenti negativi. Secondo gli amici, però, sarebbe una tattica per isolarla ancora di più.

“Bianca ha sempre avuto i social media ed è stata attiva fino a quando non ha sposato Kanye”, ha detto in esclusiva a DailyMail un insider, “L’ha convinta che, dal momento che ora è una star, deve rimanere fuori dai social ed è inquietante per coloro che la conoscono perché sembra un’altra forma di controllo […] isolandola dal mondo, la sta isolando sempre di più“. Persone vicine a Censori, inoltre, contestano il fatto che il rapper pubblichi immagini audaci della consorte su Instagram, malgrado affermi che ha bisogno di protezione. Si torna dunque a puntare il dito contro Kanye West, accusato di manipolare la designer sposata a gennaio 2023.