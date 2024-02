Dopo aver disertato prima le sfilate Uomo e poi l’Alta Moda parigina, Chiara Ferragni dà forfait anche alla Fashion Week milanese. Se a gennaio era in pieno scandalo “pandoro-gate”, ora a tenerla sotto i riflettori sono le voci sempre più insistenti sulla fine del suo matrimonio con Fedez. La notizia è stata data ventiquattr’ore fa da Dagospia e poi confermata dal Corriere e subito ha fatto il giro del mondo, nonostante i diretti interessati non abbiano proferito parola a riguardo. Certo l’assenza dell’imprenditrice digitale non passa inosservata, soprattutto alla sfilata di Tod’s, il gruppo in cui siede nel board dal 2021. Al suo posto c’era la sorella Valentina, che ha prontamente dribblato i cronisti: “Preferisco non parlare” di mia sorella “anche perché non riguarda me, parlerà lei”, ha detto questa mattina intercettata al suo arrivo al deposito Atm di via Messina a Milano, la location scelta dal brand per il debutto della prima collezione del nuovo direttore creativo Matteo Tamburini.

E non ha potuto evitare le domande neanche Diego Della Valle, presidente e ad del gruppo Tod’s: “Con noi Chiara Ferragni è sempre stata correttissima, ha fatto delle belle cose di beneficienza. Per quanto ci riguarda non vogliamo preoccuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone”, ha detto a margine della sfilata a chi gli chiedeva del rapporto con Ferragni a seguito delle vicende giudiziarie in corso che la interessano. “Trattiamo l’argomento in modo molto serio – ha sottolineato Della Valle -. Aspettiamo tutte le decisioni da prendere. Lasciate che le cose abbiano il loro corso. Fate giudicare le persone nei posti delegati per farlo. E poi prenderemo ognuno le nostre decisioni”.