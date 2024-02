Anche a La vita in diretta si parla dei Ferragnez e delle voci lanciate da Dagospia in merito alla loro presunta rottura. Tra gli ospiti di Alberto Matano c’è Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 pare confermare lo scoop: “Si sono lasciati purtroppo. C’è da dire che Dagospia è sempre informatissimo e so anche chi è il buon informatore. Ci sono due minori e stiamo parlando di una famiglia che si è amata tantissimo. Una crisi che li rincorre da diversi anni. Sapevo che c’erano già dei problemi, poi Fedez ha avuto dei problemi di salute molto seri e la coppia si è riunita. Sai che le coppie tirano fuori il meglio nel peggio. Credevo si fosse superata invece è arrivata anche questa cosa degli scandali legati alla beneficenza e Fedez ne ha pagato anche lui un prezzo alto”.

E ancora, Alessi rivela dove il rapper si sarebbe rifugiato dopo aver abbandonato il tetto coniugale: “Credo ci sia una coppia che sta affrontando un momento difficile e lui non ha retto la tensione […] Mi han detto che avrebbe un appoggio lì vicino, rimane in zona”. Secondo il direttore, dunque, Fedez non sarebbe lontano dal super attico a CityLife dove la coppia si è trasferita dopo la nascita della secondogenita Vittoria.