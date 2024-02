“C’è questo parallelismo fra Wanna Marchi e Chiara Ferragni, ma a noi veniva data la possibilità di andare in televisione? Assolutamente no”. Stefania Nobile e Wanna Marchi si inseriscono nella questione Ferragni dal momento che l’influencer è stata annunciata come ospite di Che tempo che fa il prossimo 3 marzo. Una scelta che perplime mamma e figlia, dal momento che l’imprenditrice è al centro di una delicata vicenda come quella del Pandoro gate su cui sta indagando la magistratura. E qui scatta il paragone con quanto avvenuto tempo addietro a loro due.

“Non trovo giusto quello che dice il Codacons – sequestriamo la puntata -, ma non trovo giusto nemmeno durante una fase così difficile e complicata, invitare in televisione il personaggio” prosegue Stefania Nobile. “Io non lo trovo giusto. Poi per carità io non conto niente in questa vicenda ma conto in qualità di persona che l’ha vissuto. Quindi posso parlare”.