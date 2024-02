C’era molta curiosità attorno al “colpaccio” messo a segno da uno degli inviati di “Pomeriggio Cinque”. Infatti Michel Dessì è riuscito ad intercettare Fedez poco dopo lo scoop, lanciato da Dagospia, sulla fine della storia d’amore con Chiara Ferragni. I neo separati, infatti, non hanno parlato ai media sino ad ora. Chiara Ferragni sarà ospite di “Che Tempo che Fa” domenica 3 marzo per dare, probabilmente, la sua versione dei fatti non solo sentimentali, ma anche in merito all’ormai celebre “Pandorogate”. Fedez è rimasto in silenzio mentre la madre e manager Tatiana, intercettata dall’agenzia AdnKronos, si è trincerata dietro un “tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.

Dunque Fedez, intercettato sotto casa al telefono e provato in volto, proprio dalle telecamere del programma che aveva sbertucciato qualche settimana fa per la presenza costante sotto la vecchia casa a City Life a Milano. “Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita e con due figli a voi? – ha chiesto Fedez all’inviato -. Non ha senso giocare sulla pelle dei miei figli. Chiunque può parlare di quello che vuole, ma non mi interessa per adesso le mie priorità sono i miei figli. Non interessa cosa dicono le persone. Accetto il fatto che persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma non mi metto a rispondere nel merito. Io alla sfilata di Versace? Sì andrò perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicino in questo momento”.