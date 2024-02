Si è spenta ieri nella sua casa di Roma Paila Pavese, attrice che aveva dato la voce, nella versione italiana, a Jessica Rabbit nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Ne dà notizia Marco Piccardi, cognato dell’attrice e fratello del marito Alvaro Piccardi.

Una carriera iniziata prestissimo, a 12 anni, tra cinema, tv, teatro e doppiaggio. Il debutto sul palcoscenico per Paila, figlia di Nino Pavese e nipote di Luigi Pavese, avviene a 18 anni al fianco di Gabriele Ferzetti. Nel corso della sua vita recita con Gigi Proietti, Maurizio Micheli, Alessandro Benvenuti, Orazio Costa e, al cinema negli anni ’90, con Vittorio Gassmann.

Sui social Alessandro Gassmann la saluta così: “Una notizia per me tristissima. Ci ha lasciato Paila Pavese, grandissima amica, straordinaria attrice, doppiatrice e persona dolce e piena di generosità. È stata mia madre più volte in teatro, ed anche nel mio ‘Riccardo terzo’. Il teatro ha una luce in meno, ed un po’ di gentilezza se ne va”.

Pavese ottiene le soddisfazioni maggiori come doppiatrice: è, come detto, la voce di Jessica Rabbit, ma anche di Morticia Addams nelle prime due versioni cinematografiche de La famiglia Addams. Doppia altre pellicole di grande fama come Batman, Saranno famosi, Psycho III, Colpevole d’innocenza, Yes Man.