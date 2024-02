Come prevedibile, si susseguono a gran velocità i rumors sulla presunta rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Tra le ultime indiscrezioni quella lanciata dal settimanale Oggi secondo cui non sarebbe stato il rapper a decidere di andare via di casa, come inizialmente si era ipotizzato sulla base dello scoop lanciato nelle scorse ore da Dagospia: “Una decisione non presa da lui e vissuta con grande sofferenza” si legge sulla rivista. Ma c’è di più: la fonte riferisce di un incontro faccia a faccia avvenuto in queste ore. “Chiara Ferragni e Federico Lucia Fedez in queste ultime ore si sono incontrati nella loro casa e parlati a quattro occhi per un chiarimento. Cosa hanno deciso di fare e come si evolverà la loro relazione? Cosa comunicheranno, se lo faranno, pubblicamente?”, queste le parole di Oggi.