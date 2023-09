“Perché Sanremo è Sanremo”, direbbe Pippo Baudo. Oggi, giovedì 14 settembre, è uscito in tutto il mondo su Prime Video l’episodio finale “The Ferragnez – Sanremo Special”. La serie televisiva sulle orme di Casa Vianello riprende con telecamere al seguito gli scorci di vita di Chiara Ferragni, Fedez e tutti gli “affetti stabili” che ruotano attorno a loro. Puntata questa molto attesa da fan e addetti ai lavori perché riguardante lo speciale Festival di Sanremo 2023, di cui Chiara è stata co conduttrice nella prima e ultima serata al fianco di Amadeus. Edizione da record, la più vista nella storia della kermesse. Un docu film ben costruito che ha riavvolto il nastro tra prove, soddisfazioni, insicurezze e litigi.

Chiara Ferragni prima di iniziare l’avventura al Festival di Sanremo aveva chiesto a Fedez di rispettare uno dei momenti più importanti della sua carriera. In che modo? Vivendo la settimana festivaliera da spettatore e non da performer. Questo invito però non sembra essere stato del tutto rispettato, a partire dal fuori programma del bacio tra lui e Rosa Chemical che aveva mandato su tutte le furie la stessa Chiara (non per il bacio, sia chiaro). Secondo l’influencer era quindi venuta meno la famosa promessa a quell’unica richiesta da lei avanzata al marito. “Tutti i giorni ho sentito tantissimo affetto intorno a me. Sapere che tutti mi hanno dato supporto e lui non c’è riuscito, è stato difficile. Sono fiera del Sanremo che ho fatto. Gli avevo chiesto di darmi supporto emotivo e non pubblico. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer. Lui da artista può fare quello che vuole. Come compagno, volevo solo il suo supporto. Mi spiace solo a livello emotivo che chi doveva tranquillizzarmi mi ha messo solo più paura”, ha confidato Chiara nell’episodio. Ricorderete infatti che durante la serata finale Rosa Chemical (in gara con Made in Italy) aveva raggiunto in platea Fedez. Qui dopo essersi seduto sopra le sue gambe imitando un amplesso, aveva trascinato il rapper sul palco per un bacio con la lingua. “Ma l’hai limonato?”, chiederà di lì a poco Chiara dietro le quinte del Teatro Ariston.

La risposta di Fedez suonerà come un’ammissione di colpa: “Mi spiace… mi ha limonato lui, non io”. Una volta rientrata in camerino Chiara è comprensibilmente infastidita: “Che due co*oni, non lo possiamo portare da nessuna parte proprio…”. Un fuori programma o uno sketch studiato a tavolino? A quanto pare la seconda opzione è quella corretta. Nel corso dell’episodio infatti viene mostrato uno stralcio del l’intervista a Rosa Chemical a Muschio Selvaggio, podcast dello stesso Fedez e Luis Sal in diretta per quella settimana dalla città dei Fiori. “Vieni a salutarmi mentre canti, sarò in platea”, aveva raccomandato Fedez a Chemical buttandola sul ridere. Le stesse risate però che nel backstage dureranno poco.

Al termine della serata finale il camerino di Chiara è pronto ad ospitare le sorelle Francesca e Valentina, mamma Marina, papà Marco e tutta la famiglia e il team per un brindisi liberatorio tra lacrime ed emozioni. Unico grande assente Fedez che (arrivato a festeggiamenti iniziati) ha preferito non trattenersi salutando freddamente tutti i presenti: “Ciao a tutti, io me ne vado”. La preghiera di Chiara nei confronti del marito non tarda ad arrivare: “Ehi, puoi stare con me? Non farmi questo, in questo momento”. “Fedez se n’è andato e non ritorna più”, avrebbe cantato in quella circostanza di Laura Pausini. Perché di lui, nel backstage, neanche l’ombra. A distanza di un mese l’episodio speciale mostra finalmente l’atteso confronto di coppia, a partire dall’ammissione di colpa di Fedez: “È stato un gran casino, non ero in bolla, ero completamente fuori di me, non ero completamente lucido. Ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera”.

Federico prosegue quindi il discorso tra le lacrime ricordando i momenti difficili che ha dovuto superare, primo su tutti il tumore: “Le cose che mi sono successe non sono semplici”. Sarà Chiara quindi a consolare il marito: “Sono sempre io a dover seguire i suoi problemi”. Questo progetto è lo specchio di ciò che la nostra società vive quotidianamente. Chiara Ferragni con lo smartphone in televisione, mamma e sorelle sul divano di casa pronte a riprenderla con telefono e powerbank alla mano e la telecamera di Prime Video pronta a filmare loro.

Il viaggio continua anche nella vita reale. Una volta uscito in piattaforma l’episodio Fedez, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto riassumere in una storia quanto successo tra lui e la moglie: “Avrei dovuto supportare Chiara come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”. Un prodotto ben fatto che vuole mettere un punto a questa breve ma intensa parentesi lavorativa e personale. Sempre che Chiara non decida di tornare sul palco del Teatro Ariston anche il prossimo anno, ovviamente.